Москва12 июлВести.С начала суток в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне непогоды более чем на два часа задержались на вылет 47 рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе РФ в MAX.
В условиях грозы и периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства было обслужено более 900 рейсов. На запасных аэродромах сели 32 самолета.
Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте работают инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписаниеотмечается в сообщении
Граждан обеспечивают ковриками, матрасами и водой.