Минтранс: 47 рейсов задержаны более чем на два часа в московских аэропортах

С начала суток в московских аэропортах более чем на два часа задержаны 47 рейсов Минтранс: 47 рейсов задержаны более чем на два часа в московских аэропортах

Москва12 июл Вести.С начала суток в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне непогоды более чем на два часа задержались на вылет 47 рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе РФ в MAX.

В условиях грозы и периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства было обслужено более 900 рейсов. На запасных аэродромах сели 32 самолета.

Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте работают инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание отмечается в сообщении

Граждан обеспечивают ковриками, матрасами и водой.