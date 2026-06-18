Минтранс: в аэропортах московского авиаузла на вылет задержаны 53 рейса

В столичных аэропортах задержаны на вылет 53 рейса Минтранс: в аэропортах московского авиаузла на вылет задержаны 53 рейса

Москва18 июн Вести.В аэропортах московского региона на вылет более чем на два часа задерживаются 53 рейса, сообщили в Минтрансе.

Ранее Росавиация сняла все ограничения в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, Жуковский обслуживает рейсы по согласованию.

По данным на 11.00 мск в аэропортах московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса. Представители перевозчиков работают с пассажирами с учетом федеральных авиационных правил (ФАП-82), регламентирующих предоставление напитков, питания, размещение в гостиницах говорится в сообщении

Специалисты Минтранс, Росавиации и Ространснадзора держат на контроле работу воздушного транспорта в столичном регионе.