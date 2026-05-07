8 аэропортов не обслуживают рейсы в России

В московских аэропортах задерживаются 30 рейсов 8 аэропортов не обслуживают рейсы в России

Москва7 мая Вести.В России не принимают и не отправляют рейсы 8 аэропортов, заявили в Министерстве транспорта РФ. Как объяснили в ведомстве, ограничения необходимы для безопасности полетов.

В аэропортах московского авиаузла на вылет более двух часов задерживаются 30 рейсов, все службы работают в усиленном режиме.

Отмечается, что пассажирам раздают воду и мягкие коврики, также работают бесплатные комнаты матери и ребенка.

В аэропортах московского региона на вылет более двух часов задержаны 30 рейсов. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме сказано в сообщении

Ранее Сергей Собянин заявил об уничтожении с начала 7 мая 41 БПЛА, летевших в сторону Москвы.