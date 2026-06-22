Пассажиры совершившего аварийную посадку самолета "Победы" вылетели в Москву Пассажиры экстренно севшего в Махачкале самолета "Победы" вылетели в Москву

Москва22 июн Вести.Пассажиры самолета "Победы", совершившего экстренную посадку в Махачкале, вылетели в Москву резервным бортом. Об этом минтранс Дагестана сообщил в MAX.

По состоянию на 16:42 все пассажиры рейса вылетели в Москву говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший по маршруту Гюмри – Москва, подал сигнал бедствия через 50 минут после вылета и сел в Махачкале. По некоторым данным, один из датчиков сообщил о разгерметизации салона, что и стало причиной экстренной посадки.