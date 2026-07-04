Москва4 июл Вести.Самолет, который летел из Москвы в Анталью, совершил незапланированную посадку в Тюмени. Об этом пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила "РБК".

Речь идет о рейсе Azur Air ZF 3003, следовавшем из Внуково.

Посадка не связана с техническим состоянием воздушного судна. Посадка прошла абсолютно штатно, самолет уже провел дозаправку и в 7:26 (время московское) вылетел из Тюмени для продолжения рейса в Анталью уточнил источник

Надзорный орган контролировал ситуацию, жалоб от пассажиров не поступало.