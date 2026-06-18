В аэропортах на Урале задерживаются рейсы в Москву

Прокуратура начала проверку из-за задержек рейсов на Урале В аэропортах на Урале задерживаются рейсы в Москву

Москва18 июн Вести.Задержки рейсов произошли в семи аэропортах на Урале из-за действовавших ограничений в московском авиаузле, организованы надзорные мероприятия. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в связи с ограничением использования воздушного пространства в московском авиаузле задержаны рейсов в аэропортах Екатеринбурга, Тюмени, Оренбурга, Ханты-Мансийска, Сургута, Перми и Челябинска.

Транспортная прокуратура контролируют соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, добавили в ведомстве.

Ночью и утром 18 июня в аэропортах столичного региона действовали ограничения на полеты в связи с массированной атакой украинских беспилотников. Сейчас авиагавани возвращаются к работе в штатном режиме.