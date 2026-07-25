Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Оренбурга и Перми

Запрет на полеты ввели в трех российских аэропортах Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Оренбурга и Перми

Москва25 июл Вести.Временные ограничения на полеты были введены утром 25 июля в аэропортах Калуги, Оренбурга и Перми, сообщается в своем канале МАХ пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Калуга (Грабцево), Оренбург, Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте, опубликованном в 05.32 по московскому времени

По данным ведомства, причиной для принятия такого решения стала необходимость обеспечения безопасности полетов. Другие подробности о случившемся не приводятся.