Москва12 июнВести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта введены в девяти российских аэропортах, сообщила утром 12 июня пресс-служба Росавиации в канале МАХ.
Аэропорты Волгоград, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении
Позже ограничения были введены еще в одной воздушной гавани - в Бугульме.
По данным ведомства, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее губернаторы Пензенской и Самарской областей сообщали о том, что в их регионах введен план "Ковер". В этой связи оказалось закрыто воздушное пространство на всех высотах.