В девяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты Росавиация: временные ограничения введены в девяти аэропортах России

Москва12 июн Вести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта введены в девяти российских аэропортах, сообщила утром 12 июня пресс-служба Росавиации в канале МАХ.

Аэропорты Волгоград, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

Позже ограничения были введены еще в одной воздушной гавани - в Бугульме.

По данным ведомства, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернаторы Пензенской и Самарской областей сообщали о том, что в их регионах введен план "Ковер". В этой связи оказалось закрыто воздушное пространство на всех высотах.