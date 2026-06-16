Шесть самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Москвы "Уральские авиалинии" перенесли часть рейсов в Москву из-за ограничений

Москва16 июн Вести.Шесть самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии" были перенаправлены на запасные аэродромы из-за ограничений в воздушном пространстве аэропортов Домодедово и Жуковский, часть рейсов перенесены. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Так, в Екатеринбург ушли рейсы, летевшие в Домодедово из Омска и Минеральных Вод. Борт Екатеринбург – Домодедово вернулся в аэропорт вылета. По одному воздушному судну приняли аэропорты Санкт-Петербурга, Перми и Самары.

Время вылета рейсов U6-262 и U6-272 по маршруту Екатеринбург – Домодедово перенесено на более позднее. Расписание вылетов из аэропортов Жуковский и Домодедово также перенесено говорится в сообщении

Ранее в Росавиации сообщали, что столичные аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. В аэропорту Жуковский все ограничения уже сняты.