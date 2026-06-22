Пассажир авиарейса Москва – Омск напал с ножницами на персонал, а после умер Mash: пассажир авиарейса Москва – Омск умер на борту после дебоша

Москва22 июн Вести.По данным канала Mash, на борту самолета Москва – Омск умер 37-летний пассажир. Перед этим он набросился с ножницами на бортпроводников и пытался проникнуть в кабину пилотов.

После вылета из аэропорта Шереметьево 37-летний Владимир Э. вскочил со своего места и начал бегать по салону, донимая сотрудников судна и пассажиров отмечается в сообщении

Очевидцам удалось отнять ножницы у пассажира. Его связали хомутами, передает канал.

Спустя время мужчина успокоился, его развязали и почти сразу он потерял сознание.

Официальных комментариев после произошедшего не поступало.