Москва22 июнВести.По данным канала Mash, на борту самолета Москва – Омск умер 37-летний пассажир. Перед этим он набросился с ножницами на бортпроводников и пытался проникнуть в кабину пилотов.
После вылета из аэропорта Шереметьево 37-летний Владимир Э. вскочил со своего места и начал бегать по салону, донимая сотрудников судна и пассажировотмечается в сообщении
Очевидцам удалось отнять ножницы у пассажира. Его связали хомутами, передает канал.
Спустя время мужчина успокоился, его развязали и почти сразу он потерял сознание.
Официальных комментариев после произошедшего не поступало.