В Омске пассажир маршрутки несколько раз ударил ножом водителя

Пассажир маршрутки в Омске лишил глаза водителя в ходе конфликта В Омске пассажир маршрутки несколько раз ударил ножом водителя

Москва1 июл Вести.В Омске пассажир маршрутного такси нанес несколько ударов ножом по водителю в ходе произошедшего между ними конфликта. Об этом сообщает МВД России по Омской области.

Изначально диалог на повышенных тонах шел между пассажирами и водителем. Один из пассажиров в этот момент достал нож и ударил им 46-летнего мужчину, находившегося за рулем.

В результате полученных травм он лишился правого глаза написано в канале ведомства в MAX

Сам атаковавший водителя ушел с места происшествия. Его личность позже была установлена, после чего он был задержан. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.