Москва2 июлВести.Советский районный суд города Омска арестовал мужчину, совершившего нападение с ножом на водителя маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба судов Омской области.
Во время поездки на маршрутке между пассажирами и водителем произошел разговор на повышенных тонах. В ходе споров один из пассажиров нанес водителю несколько ударов ножом по голове.
В результате у того диагностирована открытая черепно-мозговая травма и повреждение глаза.
Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗОнаписано в публикации
Мужчина является фигурантом дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия.