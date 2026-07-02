Суд арестовал жителя Омска, напавшего с ножом на водителя маршрутки В Омске арестовали пассажира маршрутки, ударившего ножом водителя

Москва2 июл Вести.Советский районный суд города Омска арестовал мужчину, совершившего нападение с ножом на водителя маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба судов Омской области.

Во время поездки на маршрутке между пассажирами и водителем произошел разговор на повышенных тонах. В ходе споров один из пассажиров нанес водителю несколько ударов ножом по голове.

В результате у того диагностирована открытая черепно-мозговая травма и повреждение глаза.

Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО написано в публикации

Мужчина является фигурантом дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия.