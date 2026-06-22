Задержан напавший на таксиста в Орске, его обвиняют в покушении на убийство

В Орске пьяный пассажир ударил таксиста отверткой в шею Задержан напавший на таксиста в Орске, его обвиняют в покушении на убийство

Москва22 июн Вести.Фигурант уголовного дела, возбужденного по статье о покушении на убийство, задержан в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, вечером в минувшую субботу, 20 июня, 32-летний нетрезвый мужчина напал на таксиста на улице Васнецова в Орске. В ходе конфликта он нанес водителю удар отверткой в шею.

Преступный умысел на убийство обвиняемый до конца не довел вследствие пресечения его действий третьими лицами и своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Задержанному уже предъявили обвинение, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.