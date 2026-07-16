В Астрахани таксист несколько раз ударил пассажира молотком из-за грязной одежды В Астрахани таксист избил пассажира молотком из-за грязной одежды

Москва16 июл Вести.В Астрахани правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта между таксистом и пассажиром, в результате которого последний попал в больницу с серьезными травмами. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону, водитель несколько раз ударил клиента молотком по голове.

Предположительно, причиной перепалки стала грязная одежда пассажира, таксист отказался его везти, опасаясь, что тот испачкает салон.

Потерпевший вызвал такси, чтобы добраться с работы домой. Однако прибывший водитель отказался от перевозки, сказав, что пассажир может испачкать салон из-за загрязненной одежды. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого таксист достал из салона автомобиля молоток и нанес им множественные удары по голове потерпевшего, причинив тяжкие телесные повреждения, после чего скрылся говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предметом, используемым в качестве оружия. Перевозчику – мужчине 1998 года рождения – может грозить до 10 лет лишения свободы.