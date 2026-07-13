Под суд пойдет житель Зеленограда, ударивший пассажира автобуса ножом в шею

Перед судом предстанет москвич, ударивший пассажира автобуса ножом в шею Под суд пойдет житель Зеленограда, ударивший пассажира автобуса ножом в шею

Москва13 июл Вести.Перед судом предстанет 32-летний житель Зеленограда, ударивший пассажира автобуса ножом в шею. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Как установлено, мужчина спровоцировал словесный конфликт с неизвестным пассажиром, а затем не менее 2 раз ударил его раскладным ножом в шею. В результате потерпевшему причинены колото-резаные раны, повлекшие легкий вред здоровью.

Прокуратура Зеленоградского административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя столицы. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)… В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.