СК: москвич предстанет перед судом за угрозы в адрес представителей власти

В Москве завели уголовное дело на мужчину, оскорбившего представителей власти СК: москвич предстанет перед судом за угрозы в адрес представителей власти

Москва16 июн Вести.Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя юго-востока столицы, который обвиняется в оскорблении сотрудников ГКУ г. Москвы «Организатор перевозок». Об этом сообщает официальный новостной канал ГСУ СК России по г. Москве в мессенджере МАХ.

16 апреля 2026 года пьяный мужчина ехал на самокате и остановился у автобусной остановки на Волгоградском проспекте. Там он начал угрожать одному из сотрудников организации «Организатор перевозок», а потом принялся грубо оскорблять его и его коллегу.

Столичными следователями СК выполнен комплекс необходимых следственных действий, проведены судебные экспертизы, изъяты и осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые полностью изобличают обвиняемого в инкриминированном ему преступлении говорится в сообщении

В ходе допроса мужчина признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.