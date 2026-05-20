В Москве мужчину оштрафовали за оскорбление в приемной Генпрокуратуры В Москве мужчина оштрафован за оскорбление сотрудника Генпрокуратуры

Москва20 мая Вести.В Москве суд приговорил мужчину к штрафу за оскорбительное обращение, которое тот направил в приемную Генпрокуратуры РФ. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что обращение содержало оскорбительные высказывания в адрес старшего прокурора отдела приема граждан.

В результате на мужчину был составлен протокол по статье КоАП "Оскорбление" и его оштрафовали говорится в сообщении

Конкретная сумма штрафа в судебных материалах не приводится. Статья предусматривает санкцию в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.