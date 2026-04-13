Москва13 апр Вести.Публичное осквернение георгиевской ленты может привести к лишению свободы на срок до 5 лет, в также штрафу до 5 млн рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на юриста, руководителя центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Он уточнил, что с 2022 года георгиевская ленточка приравнена к символам воинской славы России.

По словам Хаминского, осквернением в данном случае считается прилюдная порча ленты вместе с негативным высказыванием о ней.