Москва7 маяВести.Суд в Финляндии признал мужчину виновным в оскорблении чести и достоинства двух депутатов, которые разговаривали на русском языке. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.
По информации журналистов, инцидент произошел в лифте одного из торговых центров. Уточняется, что мужчина оскорбил депутатов, назвав их словом, которое используется в уничижительном смысле по отношению к русскоговорящим.
Окружной суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинстваговорится в публикации
Как следует из материала, потерпевшими суд признал депутата городского совета Лаппеенранты, депутата регионального совета Южной Карелии, а также двоих детей, которые находились рядом.
Согласно выводам суда, высказывание мужчины является оскорбительным по отношению к другому человеку, поскольку затрагивает этническое происхождение и несет в себе негативную нагрузку.
Виновному назначили наказание в виде штрафов на сумму около 1 тысячи евро. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию.