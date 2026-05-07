Суд в Финляндии осудил мужчину за оскорбление русскоговорящих депутатов Yle: финский суд осудил мужчину за оскорбление депутатов, говоривших по-русски

Москва7 мая Вести.Суд в Финляндии признал мужчину виновным в оскорблении чести и достоинства двух депутатов, которые разговаривали на русском языке. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

По информации журналистов, инцидент произошел в лифте одного из торговых центров. Уточняется, что мужчина оскорбил депутатов, назвав их словом, которое используется в уничижительном смысле по отношению к русскоговорящим.

Окружной суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства говорится в публикации

Как следует из материала, потерпевшими суд признал депутата городского совета Лаппеенранты, депутата регионального совета Южной Карелии, а также двоих детей, которые находились рядом.

Согласно выводам суда, высказывание мужчины является оскорбительным по отношению к другому человеку, поскольку затрагивает этническое происхождение и несет в себе негативную нагрузку.

Виновному назначили наказание в виде штрафов на сумму около 1 тысячи евро. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию.