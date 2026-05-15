ВC дал согласие на привлечение к ответственности экс-судьи за мат

Москва15 мая Вести.Верховный суд согласился привлечь к ответственности за мат в общественном месте Александра Супруна - судью Четвертого кассационного суда в отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВС РФ.

В публикации сказано, что мужчина, находясь в общественном месте, выражался нецензурной бранью, хватал за форменное обмундирование врачей при оказании ему помощи, а также пытался спровоцировать драку. При этом Супрун проигнорировал требования правоохранителей предъявить документы и прекратить дебош.

Высшая судебная инстанция … дала согласие на привлечение его к административной ответственности сказано в сообщении

Мужчину обвиняют в мелком хулиганстве, "сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти".

В пресс-службе суда подчеркнули, что рассматриваемый вопрос не связан с осуществлением им судейских полномочий в период пребывания в должности.