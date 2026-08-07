Москва7 авгВести.В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пассажирки, которая ударила контролера. Об этом сообщило ГСУ СК РФ столицы на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел в автобусе 5 августа. Контролер ГКУ "Организатор перевозок" сделала замечание женщине, не оплатившей проезд. В ответ та применила силу и нанесла сотруднице телесные повреждения.
Люблинским межрайонным следственным отделом СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)говорится в публикации
Фигурантке уже предъявлено обвинение. Следствие продолжает сбор доказательств.