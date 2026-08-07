В Москве возбудили дело против пассажирки, ударившей контролера в автобусе

В Москве пассажирка автобуса напала на контролера - возбуждено уголовное дело В Москве возбудили дело против пассажирки, ударившей контролера в автобусе

Москва7 авг Вести.В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пассажирки, которая ударила контролера. Об этом сообщило ГСУ СК РФ столицы на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в автобусе 5 августа. Контролер ГКУ "Организатор перевозок" сделала замечание женщине, не оплатившей проезд. В ответ та применила силу и нанесла сотруднице телесные повреждения.

Люблинским межрайонным следственным отделом СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) говорится в публикации

Фигурантке уже предъявлено обвинение. Следствие продолжает сбор доказательств.