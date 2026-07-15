Дело возбуждено после нападения иностранца на контролера на западе Москвы

Иностранец напал на представителя власти на западе Москвы, возбуждено дело Дело возбуждено после нападения иностранца на контролера на западе Москвы

Москва15 июл Вести.Безбилетный иностранный гражданин напал на контролера на западе Москвы, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, 10 июля мужчина проехал в автобусе без оплаты проезда. Факт нарушения выявил сотрудник ГКУ "Организатор перевозок". На остановке на Можайском шоссе они вместе вышли из транспорта, после чего фигурант во избежание административной ответственности напал на сотрудника и применил к нему насилие.

Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется … [по] ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Расследование продолжается.