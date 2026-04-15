Безбилетника обвинили в насилии, грабеже и оскорблении представителя власти Обвинения по трем уголовным статьям предъявили безбилетнику из Москвы

Москва15 апр Вести.В грабеже, насилии и оскорблении представителя власти обвинили пассажира, который ехал без билета в Москве. Об этом столичный дептранс сообщил в MAX.

По данным ведомства, безбилетник оскорбил контролера, который к нему подошел, сорвал с его формы служебный видеорегистратор и сбежал с похищенным оборудованием.

Межрайонный отдел столичного СК возбудил уголовное дело в отношении грубого нарушителя по трем статьям говорится в сообщении

Речь идет о ст. 319 (оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 318 (применения насилия в отношении представителя власти) и ч. 2 ст. 161 (грабеж) УК РФ.

Этот случай стал восьмым подобным инцидентом с начала года, сообщил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.