В Москве напавшего на контролера безбилетника осудили на три года

Агрессивный безбилетник, напавший на контролера в Москве, осужден на три года В Москве напавшего на контролера безбилетника осудили на три года

Москва3 июн Вести.Тверской районный суд Москвы приговорил к трем года лишения свободы мужчину, который при проверке билетов в автобусе сломал руку контролеру. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В салоне автобуса контролер ГКУ "Организатор перевозок" подошел к пассажиру, который не оплатил проезд и отказался предоставить документы, удостоверяющие личность. Чтобы избежать наказания, нарушитель повел себя агрессивно и попытался скрыться говорится в сообщении

Во время инцидента контролер получил перелом руки со смещением и был госпитализирован.

Нарушителя осудили на три года по ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".