Москва10 июлВести.Полицейские задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в хулиганских действиях по отношению к женщине-контролеру и пассажиру автобуса в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Рядовая проверка оплаты проезда закончилась потасовкой прямо в салоне общественного транспортанаписала она в мессенджере MAX
По информации Волк, 28-летняя контролер проверяла оплату проезда в автобусе на Новослободской улице. У одного из пассажиров билета не оказалось. Он двинулся к выходу, а контролер попыталась его остановить. В это время в автобус вбежал другой мужчина и ударил женщину по затылку. Другой пассажир автобуса попытался удержать безбилетника, но ему тоже досталось. После этого оба скрылись. Женщин-контролер получила телесные повреждения.
Злоумышленников задержали в Оренбургской области, когда они пытались покинуть РФ. Задержанными оказались двое иностранцев в возрасте 20 и 23 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его материалы переданы в территориальное подразделение СК России.