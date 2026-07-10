В Москве завели дело на иностранцев за хулиганство в автобусе Иностранцев, устроивших потасовку в столичном автобусе, задержали под Оренбургом

Москва10 июл Вести.Полицейские задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в хулиганских действиях по отношению к женщине-контролеру и пассажиру автобуса в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Рядовая проверка оплаты проезда закончилась потасовкой прямо в салоне общественного транспорта написала она в мессенджере MAX

По информации Волк, 28-летняя контролер проверяла оплату проезда в автобусе на Новослободской улице. У одного из пассажиров билета не оказалось. Он двинулся к выходу, а контролер попыталась его остановить. В это время в автобус вбежал другой мужчина и ударил женщину по затылку. Другой пассажир автобуса попытался удержать безбилетника, но ему тоже досталось. После этого оба скрылись. Женщин-контролер получила телесные повреждения.

Злоумышленников задержали в Оренбургской области, когда они пытались покинуть РФ. Задержанными оказались двое иностранцев в возрасте 20 и 23 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его материалы переданы в территориальное подразделение СК России.