В Москве задержали иностранца, принудившего мальчика к сексуальным действиям

В Москве задержали педофила, напавшего на мальчика в автобусе В Москве задержали иностранца, принудившего мальчика к сексуальным действиям

Москва7 июл Вести.В Москве задержали иностранного гражданина 1982 года рождения, ставшего фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Об этом столичный СК сообщает в MAX.

Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Инцидент произошел вечером 4 июля.

Фигурант, находясь в автобусе, воспользовавшись отсутствием иных лиц и физическим превосходством, напал на несовершеннолетнего и совершил в отношении него иные насильственные действия сексуального характера говорится в сообщении СК

Мужчину быстро установили и задержали. С ним провели следственные действия. Суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу.

Фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.