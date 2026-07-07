Москва7 июлВести.В Москве задержали иностранного гражданина 1982 года рождения, ставшего фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Об этом столичный СК сообщает в MAX.
Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Инцидент произошел вечером 4 июля.
Фигурант, находясь в автобусе, воспользовавшись отсутствием иных лиц и физическим превосходством, напал на несовершеннолетнего и совершил в отношении него иные насильственные действия сексуального характераговорится в сообщении СК
Мужчину быстро установили и задержали. С ним провели следственные действия. Суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу.
Фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.