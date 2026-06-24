Москва24 июнВести.В Москве 19-летний парень напал на контролера в автобусе, когда он попросил мать молодого человека предъявить удостоверяющие личность документы. Об этом сообщили в мессенджере MAX ГСУ СК России по столице.
Юноше было предъявлено обвинении по статье УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.
16 июня женщина с сыном вошла в автобус и воспользовалась для проезда льготным билетом парня.
Когда сотрудник ГКУ "Организатор перевозок" потребовал предъявить удостоверяющие личность документы для составления протокола, сын женщины применил к контролеру насилиеотмечается в сообщении
Молодого человека задержали и позже предъявили обвинение.
По данной статье может грозить срок до пяти лет.