В Москве парень напал на контролера, после того как его мама не оплатила проезд

Юноша напал на контролера в автобусе Москвы, когда тот выявил нарушение В Москве парень напал на контролера, после того как его мама не оплатила проезд

Москва24 июн Вести.В Москве 19-летний парень напал на контролера в автобусе, когда он попросил мать молодого человека предъявить удостоверяющие личность документы. Об этом сообщили в мессенджере MAX ГСУ СК России по столице.

Юноше было предъявлено обвинении по статье УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.

16 июня женщина с сыном вошла в автобус и воспользовалась для проезда льготным билетом парня.

Когда сотрудник ГКУ "Организатор перевозок" потребовал предъявить удостоверяющие личность документы для составления протокола, сын женщины применил к контролеру насилие отмечается в сообщении

Молодого человека задержали и позже предъявили обвинение.

По данной статье может грозить срок до пяти лет.