Москва27 июнВести.Проводится проверка по факту совершения противоправных действий граждан в отношении полицейских на федеральном контрольно-пропускном пункте в Кабардино-Балкарии, сообщает главк МВД по СКФО.
Инцидент произошел 26 июня. Правоохранители остановили для досмотра рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва – Назрань.
Пассажирам и водителю было предложено выйти из салона и пройти в модуль для проведения необходимых проверочных мероприятий, но водитель отказался выполнять законные требования полицейских и вступил в словесную перепалку со стражами правопорядка.
В ходе возникшего конфликта гражданин попытался достать из кобуры, расположенной на своем поясном ремне, предмет, похожий на пистолетговорится в публикации ведомства в MAX
Полицейские пресекли его действия. Впоследствии выяснилось, что это был травматический пистолет.
Помешать законным действиям правоохранителей при задержании этого гражданина пытались второй водитель и один из пассажиров, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Они также были задержаны. Всех доставили в территориальный отдел внутренних дел. Руководство ГУ МВД России по СКФО назначило проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.