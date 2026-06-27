МВД разбирается в конфликте водителя автобуса с полицейскими в КБР

Водитель автобуса Москва – Назрань вступил в конфликт с полицией в КБР МВД разбирается в конфликте водителя автобуса с полицейскими в КБР

Москва27 июн Вести.Проводится проверка по факту совершения противоправных действий граждан в отношении полицейских на федеральном контрольно-пропускном пункте в Кабардино-Балкарии, сообщает главк МВД по СКФО.

Инцидент произошел 26 июня. Правоохранители остановили для досмотра рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва – Назрань.

Пассажирам и водителю было предложено выйти из салона и пройти в модуль для проведения необходимых проверочных мероприятий, но водитель отказался выполнять законные требования полицейских и вступил в словесную перепалку со стражами правопорядка.

В ходе возникшего конфликта гражданин попытался достать из кобуры, расположенной на своем поясном ремне, предмет, похожий на пистолет говорится в публикации ведомства в MAX

Полицейские пресекли его действия. Впоследствии выяснилось, что это был травматический пистолет.

Помешать законным действиям правоохранителей при задержании этого гражданина пытались второй водитель и один из пассажиров, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Они также были задержаны. Всех доставили в территориальный отдел внутренних дел. Руководство ГУ МВД России по СКФО назначило проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.