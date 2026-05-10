Москва10 маяВести.За минувшие 3 года в Москве за нападения на контролеров реальные тюремные сроки получили 15 человек, не оплачивавших проезд в столичном общественном транспорте. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что по каждому из таких случаев проводится проверка и принимается решение о возбуждении уголовного дела.
За 3 года 15 безбилетников, которые совершили преступление в отношении контролеров, получили сроки до 3,5 лет лишения свободыприводятся его слова
В общей сложности за трехлетний период было выявлено 140 нарушителей закона. Во время безбилетного проезда они проявляли агрессию к контролерам.