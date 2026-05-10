В Москве за нападения на контролеров посадили 15 безбилетников за 3 года

За 3 года в Москве сроки за нападение на контролеров получили 15 безбилетников В Москве за нападения на контролеров посадили 15 безбилетников за 3 года

Москва10 мая Вести.За минувшие 3 года в Москве за нападения на контролеров реальные тюремные сроки получили 15 человек, не оплачивавших проезд в столичном общественном транспорте. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что по каждому из таких случаев проводится проверка и принимается решение о возбуждении уголовного дела.

За 3 года 15 безбилетников, которые совершили преступление в отношении контролеров, получили сроки до 3,5 лет лишения свободы приводятся его слова

В общей сложности за трехлетний период было выявлено 140 нарушителей закона. Во время безбилетного проезда они проявляли агрессию к контролерам.