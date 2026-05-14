Уголовное дело возбуждено после нападения на съемочную группу в Москве

Москва14 мая Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на журналистов в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным следствия, 14 мая 2026 года съемочная группа телеканала "РЕН ТВ" находилась в Зеленограде, где выполняла редакционное задание говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

Будущий фигурант расследования избил оператора и журналистку. Отмечается, что гражданин осознавал, что перед ним находятся члены съемочной группы. Также в ходе потасовки мужчина повредил оборудование.