Москва14 маяВести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на журналистов в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
По данным следствия, 14 мая 2026 года съемочная группа телеканала "РЕН ТВ" находилась в Зеленограде, где выполняла редакционное заданиеговорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX
Будущий фигурант расследования избил оператора и журналистку. Отмечается, что гражданин осознавал, что перед ним находятся члены съемочной группы. Также в ходе потасовки мужчина повредил оборудование.