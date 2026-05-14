Избившие журналистов федеральных СМИ в Зеленограде доставлены в полицию

Задержаны напавшие на журналистов федерального телеканала в Зеленограде

Москва14 мая Вести.Полиция задержала избивших съемочную группу одного из федеральных телеканалов, сообщили в пресс-службе Московской полиции в мессенджере MAX.

Сообщение о нападении на журналистов поступило в полицию в четверг, 14 мая. Инцидент произошел днем в одном из коммерческих помещений в микрорайоне Крюково в Зеленограде.

На съемочную группу одного из федеральных телеканалов, осуществлявших съемку в помещении бизнес-центра на улице Александровка, напали неизвестные, нанесли телесные повреждения и повредили съемочное оборудование сказано в сообщении

Прибывшие на место сотрудники полиции доставили граждан в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия решения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на оператора и журналистку "РЕН ТВ", которые находись в Зеленограде с редакционным заданием.