В Москве хулиганы повесили окровавленные молотки на двери работников РКН СК РФ: подозреваемые в хулиганстве повесили молотки на двери работников РКН

Москва30 апр Вести.В Москве правоохранительные органы пресекли противоправные действия в отношении представителей Роскомнадзора. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, двое злоумышленников, среди которых оказался несовершеннолетний, совершили акт хулиганства, оставив на входных дверях квартир троих сотрудников ведомства молотки с характерными следами бурой жидкости.

По данным следствия, 28 апреля 2026 года двое злоумышленников, в том числе несовершеннолетний, находясь у квартир троих сотрудников Роскомнадзора, совершили хулиганство, разместив на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета пояснила Петренко

Оперативное раскрытие преступления стало результатом совместной работы следователей СК России и сотрудников ФСБ. В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время их доставят в столичный главк Следственного комитета для проведения процессуальных мероприятий.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.