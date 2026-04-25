СК возбудил дело после нападения мужчины на журналиста в подмосковных Мытищах

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на журналиста в Мытищах СК возбудил дело после нападения мужчины на журналиста в подмосковных Мытищах

Москва25 апр Вести.Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на журналиста в Мытищах, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

В Мытищах возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста… С подозреваемым работают следователи, проводится допрос говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Инцидент произошел 24 апреля, в пятницу. Корреспондент одного из сетевых изданий приехал в деревню Беляниново по редакционному заданию и начал снимать один из участков. К нему подошел мужчина, применив насилие, отобрал телефон и удалил запись.

По некоторым данным, в СМИ обратились жители населенного пункта, недовольные строительством асфальтобетонного завода.