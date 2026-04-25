Москва25 апрВести.Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на журналиста в Мытищах, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
В Мытищах возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста… С подозреваемым работают следователи, проводится допросговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Инцидент произошел 24 апреля, в пятницу. Корреспондент одного из сетевых изданий приехал в деревню Беляниново по редакционному заданию и начал снимать один из участков. К нему подошел мужчина, применив насилие, отобрал телефон и удалил запись.
По некоторым данным, в СМИ обратились жители населенного пункта, недовольные строительством асфальтобетонного завода.