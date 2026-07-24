В Омске задержан ранее судимый мужчина по делу о двойном убийстве

В Омской области задержан мужчина по подозрению в убийстве двух женщин В Омске задержан ранее судимый мужчина по делу о двойном убийстве

Москва24 июл Вести.В Омской области расследуется уголовное дело об убийстве двух женщин - 36-летней водительницы такси и 42-летней сожительницы подозреваемого. Об этом сообщил Следственный комитет России на платформе MAX.

Инцидент начался с вызова по тревожной кнопке в такси. Правоохранители нашли съехавший с трассы автомобиль, рядом с ним - мужчину с травмами и тело девушки с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый омич.

В ходе следствия выяснилась его возможная причастность к убийству сожительницы, о пропаже которой ранее заявила ее сестра. При вскрытии квартиры на Космическом проспекте следователи обнаружили тело 42-летней женщины. По версии следствия, мужчина ударил ее ножом во время ссоры на почве ревности.

Через несколько дней фигурант вызвал такси и во время поездки нанес множественные ножевые ранения женщине-водителю, от которых она скончалась.

Обвиняемый уже арестован.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух женщин, по инициативе следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации

Проведены осмотры мест происшествий, изъято орудие убийства - нож, назначены экспертизы. Расследование продолжается.