Москва24 июлВести.В Омской области расследуется уголовное дело об убийстве двух женщин - 36-летней водительницы такси и 42-летней сожительницы подозреваемого. Об этом сообщил Следственный комитет России на платформе MAX.
Инцидент начался с вызова по тревожной кнопке в такси. Правоохранители нашли съехавший с трассы автомобиль, рядом с ним - мужчину с травмами и тело девушки с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый омич.
В ходе следствия выяснилась его возможная причастность к убийству сожительницы, о пропаже которой ранее заявила ее сестра. При вскрытии квартиры на Космическом проспекте следователи обнаружили тело 42-летней женщины. По версии следствия, мужчина ударил ее ножом во время ссоры на почве ревности.
Через несколько дней фигурант вызвал такси и во время поездки нанес множественные ножевые ранения женщине-водителю, от которых она скончалась.
Обвиняемый уже арестован.
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух женщин, по инициативе следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в публикации
Проведены осмотры мест происшествий, изъято орудие убийства - нож, назначены экспертизы. Расследование продолжается.