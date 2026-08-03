СК: напавший с ножом на двоих мужчин в Солнечногорске задержан

В Солнечногорске полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на двоих человек СК: напавший с ножом на двоих мужчин в Солнечногорске задержан

Москва3 авг Вести.Благодаря оперативно проведенным следственным действиям и разыскным мероприятиям правоохранителям удалось быстро выйти на след предполагаемого преступника, напавшего на двух мужчин в Солнечногорске. О задержании подозреваемого сообщило ГСУ СК России по Московской области на платформе MAX.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки местонахождение лица, причастного к убийству местного жителя и покушению на убийство еще одного мужчины, установлено, подозреваемый задержан говорится в публикации

Им оказался житель города 1977 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для проведения допроса и других процессуальных действий.

Утром в понедельник, 3 августа, на улице Староандреевской неизвестный нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Один из них – 44-летний местный житель – скончался на месте, второй – 48-летний мужчина – госпитализирован с ранениями плеча и предплечья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.