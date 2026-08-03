Следком возбудил дело после нападения на двоих мужчин в Солнечногорске

В Солнечногорске ищут злоумышленника, напавшего с ножом на двух мужчин Следком возбудил дело после нападения на двоих мужчин в Солнечногорске

Москва3 авг Вести.В Солнечногорске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины и покушении на убийство 48-летнего местного жителя. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области на платформе MAX.

Следователем следственного отдела по г. Солнечногорск ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя и покушения на убийство 48-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) говорится в публикации

По данным следствия, утром в понедельник, 3 августа, на улице Староандреевской неизвестный напал на двоих мужчин и нанес им ножевые ранения. Один из пострадавших скончался на месте от полученных травм, второго доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него ранения плеча и предплечья.

Следователи совместно с криминалистами осматривают место ЧП и опрашивают свидетелей. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника.