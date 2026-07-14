В Воронеже разыскивают подозреваемого в убийстве парня на Олимпийском бульваре

В Воронеже ищут убийцу парня, чье тело нашли в магазине на Олимпийском бульваре В Воронеже разыскивают подозреваемого в убийстве парня на Олимпийском бульваре

Москва14 июл Вести.В Воронеже разыскивают мужчину, который убил незнакомого парня на улице и пытался расправиться со вторым. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Преступление произошло в ночь на 14 июля, вторник, возле дома №10 на Олимпийском бульваре. Между подозреваемым и двумя молодыми людьми разгорелся конфликт, во время которого первый схватился за нож.

Нанес оппонентам колото-резаные ранения в область жизненно важных органов, после чего скрылся. Один из пострадавших, 22-летний уроженец Воронежской области, от полученных травм скончался на месте - его тело обнаружили в торговом павильоне. Второй участник конфликта, 20-летний горожанин, с ножевым ранением госпитализирован говорится в Telegram-канале ведомства

Возбуждено уголовное дело, местонахождение предполагаемого убийцы устанавливается.