Подозреваемого в убийстве парня в Воронеже задержали в Липецкой области Предполагаемого убийцу парня в Воронеже задержали на территории Липецкой области

Москва14 июл Вести.Правоохранители задержали подозреваемого в расправе над молодым человеком и покушении на убийство еще одного возле дома на Олимпийском бульваре в Воронеже. Предполагаемого преступника нашли в Липецкой области, сейчас с ним работают силовики. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователем регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками полиции на территории Липецкой области задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.105 и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух или более лиц) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, в ночь на 14 июля, вторник, фигурант вступил в конфликт с двумя незнакомыми парнями 20 и 22 лет, схватился за нож и нанес удары обоим, а после сбежал. Один из потерпевших скончался от полученных ранений, второго удалось спасти врачам.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения, следователи планируют ходатайствовать перед судом о заключении под стражу.