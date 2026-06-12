В Подмосковье арестован подросток-иностранец за убийство местного жителя Подросток-иностранец, убивший хозяина дома в Подмосковье, заключен под стражу

Москва12 июн Вести.В Московской области под стражу заключили 16-летнего иностранного гражданина. Его обвиняют в жестоком нападении: он убил местного жителя и пытался убить его сына. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по региону на платформе MAX.

По данным следствия, в ночь на 11 июня злоумышленник проник в частный дом в деревне Терновка. Внутри находились знакомый ему мужчина с двумя детьми. Подросток ударил ножом хозяина дома и его сына, второй мальчик успел спрятаться. Отец семейства скончался от ран на месте, мальчика увезли в больницу.

Сразу после нападения обвиняемый угнал машину убитого и попытался скрыться, однако полицейские оперативно его задержали. Следователям удалось найти нож, от которого фигурант избавился после преступления. Уже проведены допросы и назначен ряд экспертиз.

Обвинение предъявлено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По ходатайству следователя ТСО ГСУ СК РФ по Московской области судом в отношении 16-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве местного жителя и покушении на убийство его сына, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации Следкома

Расследование уголовного дела продолжается.