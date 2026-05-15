Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство девочки в Подмосковье

Москва15 мая Вести.Суд избрал меру пресечения 21-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на убийство девочки в Подмосковье.

По данным ГСУ СК России по Московской области, фигуранта арестовали, он пробудет под стражей как минимум до 14 июля текущего года.

По ходатайству следователя следственного отдела по г. Наро-Фоминск … арестован 21-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство ребенка говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что злоумышленник напал на незнакомую семилетнюю девочку в деревне Николины Сады около подмосковного Наро-Фоминска и нанес ей несколько ударов ножом в лицо. Злоумышленник скрылся, но вскоре его задержали. Ребенка госпитализировали.