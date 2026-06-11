Полиция перехватила на МКАД иностранца, устроившего резню в Подмосковье

16-летнего иностранца, напавшего на мужчину и его детей, задержали на МКАД Полиция перехватила на МКАД иностранца, устроившего резню в Подмосковье

Москва11 июн Вести.Официальный представитель МВД России Ирина Волк раскрыла некоторые обстоятельства жестокого преступления, совершенного вечером в минувший вторник, 10 июня, в Московской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в частный дом в подмосковном поселке Терновка ворвался злоумышленник.

Подозреваемый несколько раз ударил ножом владельца жилища, ранил 13-летнего ребенка - сына хозяина дома, и скрылся, забрав машину пострадавшего.

От полученных травм мужчина скончался, а подросток был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц следует из заявления, опубликованного Ириной Волк в мессенджере MAX

В момент расправы в доме находился еще один человек – младший сын погибшего мужчины. Он не пострадал, мальчика уже передали родственникам.

Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили местоположение злоумышленника и перехватили его на 14 километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Предполагаемым убийцей оказался житель одного из государств Средней Азии 2010 года рождения.

Впоследствии молодой человек признался полицейским, что напал с ножом на мужчину и его сына, забрал их деньги и машину.

Как сообщалось ранее, расследованием обстоятельств убийства и покушения на убийство занимаются сотрудники Следственного комитета.