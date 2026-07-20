Стали известны подробности убийства пенсионера сыном в Москве Расчленил и спустил по веревке: появились детали убийства отца сыном в Москве

Москва20 июл Вести.Стали известны подробности дела об убийстве 81-летнего пенсионера его сыном в Москве. Об этом пишет MK.RU.

Как оказалось, 34-летний подозреваемый с детства испытывал к отцу сильную неприязнь и даже дрался с ним. Будучи взрослым, он старался общаться с пожилым родителем по минимуму, но тот раз в неделю приходил в гости под разными предлогами.

Трагедия произошла, когда в очередное утро отец появился на пороге и заявил, что ему надо снять показания счетчиков. Разговор перетек в ссору, и подозреваемый назвал родителя "тараканом". Тот оскорбился и заявил, что сын не может так с ним разговаривать. В итоге молодой мужчина схватил дубинку, которую купил для самообороны, и убил пенсионера одним ударом по голове.

Чтобы скрыть преступление, убийца хотел поместить тело в сумку и вынести из квартиры, но у него ничего не получилось. Тогда он расчленил труп и разложил останки по мусорным пакетам говорится в публикации

Когда мать позвонила и спросила о муже, сын соврал, что отец давно ушел. Ночью, дождавшись, пока соседи уснут, он спустил останки по веревке на улицу, затем вышел сам и погрузил пакеты в машину. Спрятать тело подозреваемый решил во Владимирской области, где у семьи когда-то была дача.

За несколько часов злоумышленник доехал до леса, выкопал яму, уложил туда останки и хворост, облил бензином и прикрыл листом жести, создав видимость походного костра.

Удача закончилась, когда на обратном пути машина застряла в канаве. Тогда мужчина отправился за помощью на железнодорожную станцию, а там его задержали полицейские. Обвиняемому назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее мужчина три года провел в психиатрической больнице. Когда вышел, он жил на пособие по инвалидности и подрабатывал вскрытием замков. В свободное время он часто путешествовал по России.