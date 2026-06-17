Калужский пенсионер зарубил спящего сына топором за отказ работать В Калужской области пенсионер зарубил спящего сына топором

Москва17 июн Вести.В Калужской области задержали 75-летнего местного жителя по подозрению в убийстве собственного сына, решается вопрос об аресте пенсионера, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, преступление произошло ночью 16 июня в квартире жилого дома в Малоярославце.

Подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием спящего сына, причинил ему топором телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте сказано в сообщении

По информации Baza, 49-летний сын пенсионера давно нигде не работал. Из-за этого между мужчинами возникали конфликты. Накануне он оскорбил отца и ушел спать. В итоге пенсионер взял топор и несколько раз ударил его по голове.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигуранта.