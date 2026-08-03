В Челябинской области сын вытолкнул отца из окна четвертого этажа во время ссоры

В Южноуральске мужчину обвиняют в убийстве собственного отца В Челябинской области сын вытолкнул отца из окна четвертого этажа во время ссоры

Москва3 авг Вести.В Следственном управлении СК России по Челябинской области предъявили обвинение 33-летнему жителю Южноуральска. Мужчину подозревают в убийстве собственного отца. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По данным следствия, преступление произошло в квартире дома на улице Мира 1 августа. В тот день родственники, оба находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились. В ходе конфликта сын вытолкнул 64-летнего отца из окна на четвертом этаже. Пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм.

В ходе ссоры обвиняемый вытолкнул 64-летнего потерпевшего из окна 4-го этажа. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия говорится в публикации

Сразу после случившегося обвиняемый попытался скрыться, однако его оперативно задержали сотрудники полиции.

В настоящий момент следствие намерено ходатайствовать об аресте. По делу назначены экспертизы. Продолжаются мероприятия по сбору и закреплению доказательств.