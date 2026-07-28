Пенсионер из Нижегородской области арестован по подозрению в убийстве сына В Нижегородской области 78-летнего пенсионера арестовали за убийство сына

Москва28 июл Вести.В Нижегородской области 78-летний пенсионер арестован по подозрению в убийстве сына. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

В полицию обратилась 72-летняя женщина с сообщением о пропаже сына, который не выходил на связь несколько дней.

В ходе поисковых мероприятий полицейские обнаружили на границе одного из земельных участков тело мужчины с колото-резанной раной в области шеи, закопанное в землю и укрытое в мешок говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По подозрению в убийстве задержали 78-летнего мужчину. Пенсионер на допросе заявил, что в ходе ссоры ударил оппонента ножом, от чего тот скончался. Затем для сокрытия следов преступления он завернул тело в мешок и закопал у себя на участке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован.