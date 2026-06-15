Суд отправил под стражу 16-летнего подростка по делу о гибели пенсионера в Туле

В Туле арестовали подростка, после удара которого скончался пенсионер Суд отправил под стражу 16-летнего подростка по делу о гибели пенсионера в Туле

Москва15 июн Вести.В Туле арестован подросток, ударивший 77-летнего местного жителя, в результате чего тот упал и скончался. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 11 июня недалеко от зоны отдыха "Хомяковские поляны". Между юношей и пенсионером произошел конфликт, в ходе которого первый ударил оппонента по лицу кулаком. Мужчина умер на месте.