Москва15 июнВести.В Туле арестован подросток, ударивший 77-летнего местного жителя, в результате чего тот упал и скончался. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
В отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключенияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Преступление произошло 11 июня недалеко от зоны отдыха "Хомяковские поляны". Между юношей и пенсионером произошел конфликт, в ходе которого первый ударил оппонента по лицу кулаком. Мужчина умер на месте.