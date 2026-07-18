В Москве задержан мужчина, который убил и сжег тело отца в лесу

В Москве задержан мужчина, убивший и сжегший отца в лесу В Москве задержан мужчина, который убил и сжег тело отца в лесу

Москва18 июл Вести.Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего отца на северо-востоке Москвы и сожжении его останков в лесополосе во Владимирской области. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

Правоохранителям 18 июля от местной жительницы поступило заявление о безвестном исчезновении мужа. По словам женщины, супруг направился в гости к их сыну, однако ни тот, ни другой на связь не выходят. Тогда следователи восстановили маршрут передвижения лиц, вплоть до поминутной фиксации отдельных эпизодов на основании данных видеонаблюдения.

Установлено, что мужчина вошел в квартиру сына на улице Палехская … и далее ее не покидал. Сын пропавшего выносил из жилого помещения крупногабаритные сумки, после чего … на личном автомобиле… [уехал] в направлении Владимирской области… При осмотре квартиры с применением современных технических средств обнаружены скрытые следы вещества бурого цвета, предположительно крови говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время подозреваемый задержан на территории Владимирской области, его доставляют в Москву.

Предположительно, фигурант убил своего отца, расчленил тело в ванной, а после сжег останки в лесополосе.