Несовершеннолетний иностранец подозревается в убийстве мужчины в Подмосковье

В Подмосковье 16-летний иностранец убил мужчину и ранил его сына Несовершеннолетний иностранец подозревается в убийстве мужчины в Подмосковье

Москва11 июн Вести.Несовершеннолетний иностранный гражданин задержан в Московской области по подозрению в убийстве местного жителя и покушении на убийство его сына, сообщает СК.

В ночь на 11 июня 16-летний фигурант ворвался в частный дом в деревне Терновка, где находились знакомый ему мужчина с двумя сыновьями.

Подросток нанес ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков, второй ребенок смог спрятаться. … После совершенного преступления подозреваемый скрылся на машине потерпевшего говорится в сообщении Следкома в MAX

Мужчина 56 лет скончался от полученных ранений на месте происшествия, его 13-летний сын был госпитализирован.

Фигурант был задержан в кратчайшие сроки. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.