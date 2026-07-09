Москва9 июлВести.В подмосковном Солнечногорске арестовали шестого фигуранта дела о незаконном сбыте наркотиков, в результате чего от отравления запрещенными веществами скончались двое мужчин, еще семь человек госпитализировали. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.
Отмечается, что арестован 35-летний мужчина.
26 июня текущего года обвиняемый в составе группы лиц, сбыл наркотическое вещество заказчику, приехав к частному дому в деревне Бакеевоотмечается в сообщении
После употребления наркотиков от острого отравления скончались двое мужчин, семь пострадавших госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что были задержаны пять фигурантов, которым предъявили обвинение.
Сбор и закрепление доказательств продолжаются.