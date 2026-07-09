В Подмосковье арестован шестой фигурант дела о массовом отравлении наркотиками

В Солнечногорске арестован шестой фигурант дела об отравлении наркотиками В Подмосковье арестован шестой фигурант дела о массовом отравлении наркотиками

Москва9 июл Вести.В подмосковном Солнечногорске арестовали шестого фигуранта дела о незаконном сбыте наркотиков, в результате чего от отравления запрещенными веществами скончались двое мужчин, еще семь человек госпитализировали. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

Отмечается, что арестован 35-летний мужчина.

26 июня текущего года обвиняемый в составе группы лиц, сбыл наркотическое вещество заказчику, приехав к частному дому в деревне Бакеево отмечается в сообщении

После употребления наркотиков от острого отравления скончались двое мужчин, семь пострадавших госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что были задержаны пять фигурантов, которым предъявили обвинение.

Сбор и закрепление доказательств продолжаются.