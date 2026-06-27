В результате отравления на вечеринке в Подмосковье погибли брянские спортсмены

SHOT: погибшими на вечеринке в Солнечногорске оказались спортсмены из Брянска В результате отравления на вечеринке в Подмосковье погибли брянские спортсмены

Москва27 июн Вести.В результате отравления на вечеринке в подмосковном Солнечногорске погибли два спортсмена из Брянска, сообщает SHOT.

По предварительной информации, массовое отравление могло произойти из-за употребления запрещенных веществ.

Среди погибших — воспитанник футбольного клуба "Динамо Брянск" 26-летний Тимур и боксер Мирзабек говорится в публикации

ЧП произошло в коттедже во время празднования дня рождения одного из участников вечеринки. Утверждается, что медиков вызвала присутствовавшая на празднике девушка, однако оба пострадавших скончались до прибытия скорой.

По данным SHOT, трое из шести выживших находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести.

Отметим, что изложенные сведения пока не подтверждены из официальных источников.

Идет расследование обстоятельств произошедшего, разбирательство взято на контроль прокуратурой Московской области.